Journal de bord d’une médium qui pense (beaucoup) trop!

Ce livre unique, composé à 4 mains, est un véritable outil de développement personnel, simple et accessible à tous. Au fil des pages de ce journal de bord, vraiment pas comme les autres, vous explorerez votre médiumnité chaque jour autour d'un questionnement de Fabienne Bizet, d'une définition, du mot et de l'exercice de la coach, AnneSophie Casper. Plongezvous pendant 21 jours dans ce livre complet qui mêle théorie et pratique.