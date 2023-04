Le mal de dos, une solution : l'activité physique

La lombalgie est un véritable problème de santé publique, non seulement au niveau de sa fréquence – plus d'une personne sur deux (âgées de 30 à 64 ans) de la population active en France a souffert, souffre ou souffrira de lombalgie au cours de sa vie, au point d'être placée en arrêt de travail. D'origine plurifactorielle (faux mouvement, mauvaise position de travail, accident, effort important...), la lombalgie est un syndrome difficile à définir et dont le risque principal est la chronicisation et ses multiples conséquences négatives : stress, incompréhension de l'entourage, douleur, arrêt des activités physiques... Comment briser ce cercle vicieux ? Grâce à l'activité physique ! Le bien connu slogan " Le bon traitement, c'est le mouvement " (Assurance maladie) est vérifié : l'activité physique – peu importe le type d'activité choisie – est LA clé pour se sortir définitivement du mal de dos ! En offrant informations pratiques, conseils et exercices, ce livre est un premier pas vers une reprise en main de sa santé et un mieux-être global. Souplesse, endurance, force, diminution des risques de chutes, meilleure connaissance de son corps, réduction de l'anxiété... En pratiquant une activité régulière, c'est la qualité de vie générale qui s'améliore. Adieu le mal de dos !