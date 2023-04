Nekogahara Tome 5

Sur les conseils du bonze Horudo, Norachiyo et ses camarades partent en direction de la province de Hizen pour en apprendre plus sur Abyhei Shiriya et demander à l'un des meilleurs forgerons du pays de réparer le sabre "Kotatsu". Mais l'officier de la police secrète a trois coups d'avance sur eux, et lui et ses alliés étrangers ont à présent toutes les forces nécessaires pour renverser le gouvernement. Le temps est compté pour Norachiyo, Shôto et Shishiwaka, mais ils sont cette fois déterminés à affronter les démons de leur passé, quel qu'en soit le prix...