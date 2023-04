Tony Tome 2 : L'enfant des rivières. Seconde partie

Après avoir gagné sa première médaille d'or aux JO de Sidney en 2000, Tony est devenu un personnage important et médiatique. Mais sur la route du jeune athlète, les obstacles sont nombreux et la désillusion guette. C'est une véritable odyssée humaine et sportive qui se développe durant 12 ans, jusqu'à la gloire d'un troisième titre olympique, dessinant également une extraordinaire leçon de vie.