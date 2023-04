C'est l'heure d'aller se coucher ! Les poissons arrêtent de nager, les bébés manchots font un câlin à leur papa, les flamants étendent leurs longues pattes, les hérissons se roulent en boule... la nuit est là, tout le monde s'endort. Un livre pour s'endormir tout en douceur Avec les animaux, l'enfant retrouve les étapes pour aller au dodo au travers de petites scènes simples dans lesquelles il pourra se reconnaître. Les images tendres de Marion Cocklico invitent à la rêverie. Une fabrication spéciale avec des pompons tout doux à caresser L'enfant accompagne les animaux au dodo du bout des doigts en comptant les pompons comme on compte les moutons ! Dans la collection "Joue avec moi", l'enfant est invité à apprendre tout en jouant. Grâce aux pompons à compter sur chaque double page, l'enfant commence à dénombrer jusqu'à 3. Les compétences mathématiques font partie des compétences naturelles de l'enfant, qui adore réciter les chiffres dans l'ordre dès 1 an ! "Au dodo sous les étoiles ! " accompagne les enfants sur le chemin de l'apprentissage grâce à une lecture ludique et sensorielle.