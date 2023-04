Expériences extraordinaires de l'invisible. Passages d'âmes, EMI, vies antérieures, médiumnité, 2e édition

Comment vivre sa médiumnité? Que dire de nos défunts pour qu'ils soient en paix ? Peut-on retrouver ses vies antérieures ? Bien des questions trouvent des réponses dans ces témoignages d'expériences extraordinaires. Les expériences extraordinaires relatées dans cet ouvrage sont des récits authentiques, des témoignages que Claire et Chiara, deux thérapeutes confirmées, évoquent à travers un dialogue joyeux et vivant. Elles nous éclairent sur la médiumnité, le karma, les vies antérieures, les Ames errantes, les EMI dans une approche claire et émouvante. C'est une véritable initiation dans le monde de l'invisible qui vous attend au fil de ces pages.