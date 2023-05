Et si vous décidiez de devenir maître des circonstances et créateur de votre vie ? Abandonner vos anciens modes de fonctionnement, transformer vos désirs en réalité, c'est possible ! En vous expliquant les principes de la loi d'attraction mais aussi comment l'utiliser au quotidien, cet ouvrage vous livre tous les secrets pour vivre votre vie comme vous l'avez toujours rêvé. Vous trouverez : - Un mode d'emploi : accepter votre pouvoir créateur, réapprendre à rêver, clarifier vos désirs et les transformer en réalité, créer votre aimant personnel et attirer les circonstances favorables... - Comment pratiquer la loi d'attraction au quotidien en 5 étapes clés : reprendre votre vie en main, transformer vos rêves en objectifs, apprendre à bien utiliser votre baguette magique, accélérer la croissance, et comment gérer l'attente de la récolte. - Un programme en 21 jours pour faire le grand nettoyage et élever vos vibrations pour reprendre les rênes de votre vie. Les lecteurs ont aimé : " Ce livre est génial ! Il a changé ma vie ... Non seulement il nous donne des informations mais aussi une méthode ! Je le recommande les yeux fermés. ", " Enfin un livre accessible et explicite sur la loi d'attraction, une pépite ! ".