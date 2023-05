La France et l'OTAN depuis 1989

A travers les contributions d'universitaires, de diplomates et d'anciens chefs militaires français, cet ouvrage collectif examine les relations de la France à l'OTAN, depuis 1989 et la sortie de la guerre froide jusqu'au conflit russo-ukrainien initié en 2022. Plus vieille alliée des Etats-Unis depuis la guerre d'indépendance américaine au XVIIIe siècle, la France n'a cessé d'interroger l'avenir de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN), bien qu'ayant quitté son commandement intégré en 1966. Depuis la fin de la guerre froide, la sécurité en Europe irrigue le dialogue stratégique et diplomatique sur le futur de l'Alliance atlantique entre les Européens et les Américains, non sans divergences. C'est ainsi la voie propre d'une défense de l'Europe par elle-même qui orchestre le débat transatlantique - et entre Européens - à l'heure du conflit russo-ukrainien initié en 2014. Pendant que ses voisins plébiscitent majoritairement la dynamique atlantique, la France fait de l'européanisation de celle-ci l'un des fils conducteurs de sa politique étrangère depuis 1991. En ex-Yougoslavie de 1992 à 1995, au Kosovo en 1999, en Afghanistan de 2002 à 2012, la France a pris part à des missions de l'OTAN, jusqu'à son retour dans le commandement intégré en 2009. L'étude des années 1989-2022 permet d'éclairer les étapes et les interrogations de la voie française dans l'Alliance atlantique, dont débattent ici diplomates, militaires, historiens et juristes.