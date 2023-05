Petites filles perdues

Deux petites filles kidnappées. La famille qui payera le plus reverra son enfant. L'autre pas. Confrontés au plus cruel des dilemmes, au plus terrible des chantages, jusqu'où sommes-nous prêts à aller ? Auteure aux millions d'exemplaires vendus à travers le monde, Angela Marsons signe un thriller hautement compulsif sur le cauchemar de tout parent. Grande-Bretagne, de nos jours. Les Timmins et les Hanson, deux familles qui s'entendent à merveille et dont les petites filles sont inséparables. Mais un jour, alors que Karen Timmins s'apprête récupérer les filles à l'école, un texto vient fracasser leur quotidien : " Pas la peine de vous presser. Charlotte et Amy ne rentreront pas à la maison aujourd'hui. " Missionnée sur cette affaire d'enlèvement, l'agent Kim Stone, réputée pour ses nerfs d'acier, voit sa carapace se fissurer lorsqu'un deuxième message des ravisseurs arrive : seule la famille qui paiera la plus grosse rançon reverra son enfant. Un mode opératoire déjà pratiqué dans un autre kidnapping, un an plus tôt, qui s'était soldé par la mort d'une gamine. Alors que la presse s'emballe, que les deux familles si solidaires se retrouvent plongées dans une compétition financière mortifère, que chaque piste débouche sur une impasse ou un cadavre, Kim va devoir lutter pour garder l'esprit clair et tenter de ramener les deux petites filles à la maison... Mais combien de temps avant que sa propre vie ne soit menacée ?