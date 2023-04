C'est encore loin, le bonheur ?

Un petit ami adorable, un métier intéressant, un appartement sympa, une existence bien ordonnée... En apparence, pour Madie, toutes les cases de la vie idéale sont cochées. Alors, pourquoi l'ennui et la routine ont-ils pris le dessus ? Pour trouver un remède au mal-être qu'elle traîne depuis des mois, la jeune femme décide de partir. Bercée durant son enfance par les contes indiens d'une grand-mère fantasque, elle choisit le pays des maharadjas. Avec son sac à dos et l'adresse d'un mystérieux ashram, elle se lance dans une aventure où tout est différent : les villes, les croyances, les saveurs, les couleurs... Au fil de son parcours, et grâce à l'humanité des gens qu'elle rencontre, Madie va trouver, peut-être, ce précieux trésor qu'elle a perdu : le bonheur. Un roman pour se trouver ou se retrouver écrit avec intelligence et sensibilité, et qui fait du bien... ! Lady Romance. La plume est belle, il n'y a pas de fausse note. Une histoire émouvante et vivifiante. Chroniques par milliers.