Petit Futé Ouzbékistan. Edition 2023

Mosaïque géographique composée de vallées fertiles, des montagnes et d'immenses déserts, l'Ouzbékistan doit son caractère si particulier aux turbulences de son histoire qui a fait de l'Asie centrale un carrefour des civilisations. Depuis l'empire d'Alexandre le Grand à celui des tsars en passant par Gengis Khan et Tamerlan, l'Ouzbékistan a vu naître, s'affronter, cohabiter ou mourir les plus vastes empires. L'une des plus grandes idéologies du siècle dernier, le communisme, y a affronté la deuxième religion au monde, l'islam.