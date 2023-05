Devenez l'acteur de votre vie

Comment vivre une vie authentique. Vous êtes sur le point de découvrir que tout ce que vous preniez pour la réalité n'est rien d'autre qu'un rôle que vous avez fort bien appris. Le moment est venu pour vous de devenir l'auteur et le metteur en scène de votre propre vie ! Don Miguel Ruiz, auteur des Quatre Accords toltèques, revient sur le devant de la scène avec une oeuvre magistrale : un cours sur les mystères de la vie qui provoquera incontestablement en vous une révolution intérieure. Saviez-vous que la première habileté que nous acquérons - avant même le langage - est de jouer un rôle ? Nous sommes des interprètes-nés et nous passons notre vie à parfaire notre art. A travers ce livre, conçu comme de véritables leçons données à L'Ecole des Mystères, don Miguel Ruiz explore le théâtre qu'est l'humanité, ainsi que le rôle joué en son sein par chacun de nous. Il nous montre que nous choisissons les rôles que nous jouons selon les situations et les personnes auxquelles nous devons faire face. En reconnaissant être devenus des maîtres en la matière, nous avons une chance de modifier notre comportement et d'exploiter nos talents avec lucidité. Mais surtout, nous pouvons choisir de cesser de faire semblant et de cultiver notre authenticité.