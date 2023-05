Guérison spirituelle

Guérir avec la gnose Dans cet ouvrage, Denis Labouré vous propose de découvrir cinq Evangiles cachés il y a dix-sept siècles, et à fairel'expérience de ce que ces textes enseignent. Douze chapitres, douze clefs, pour vous instruire en toute liberté, par-delà les siècles, et vous ouvrir à une expérience spirituelle. A travers des extraits de ces textes gnostiques, ce livre vous propose de découvrir un nouveau niveau de . conscience et de vous aider à guérir des zones de souffrance. Chaque chapitre est consacré à une pratique particulière et est accompagné de deux exercices, "Dans votre journal" et "Quand vous méditez" afin de vous encourager à appliquer les enseignements de chaque clef. Denis Labouré, titulaire d'un master en théologie et d'une licence canonique en sciences religieuses, est connu pour ses qualités de pédagogue. Ses formations portant sur l'ésotérisme, sur La gnose, sur les versants oubliés (ou cachés) de la tradition occidentale, sont réputées. Elles privilégient la pratique, assurée par des années d'expérience.