Mon fils est Jeffrey Dahmer. La confession déchirante d'un père face à l'horreur

Les mémoires inédites en France du père de Jeffrey Dahmer, le serial killer de Milwaukee. En juillet 1991, les Etats-Unis apprennent, choqués, l'ampleur de l'horreur des crimes du tueur en série Jeffrey Dahmer. Mais personne n'est plus éprouvé que les parents du meurtrier, notamment son père Lionel. Dans sa tentative de comprendre la nature de la psychose de son fils, Lionel Dahmer examine méthodiquement tous les facteurs susceptibles de contribuer à sa folie et essaie de comprendre ce qui a poussé son fils à commettre des meurtres aussi horribles. Passionnant et déchirant, ce mémoire sans précédent est la confession d'un père qui doit " affronter la vérité la plus triste qu'un être humain puisse connaître - que son enfant a en quelque sorte franchi la ligne qui sépare l'humain du monstrueux " . Succès planétaire de la série Monster : The Jeffrey Dahmer Story sur Netflix : - 1 milliard d'heures de vues ; - 2e série en langue anglaise la plus regardée de l'histoire de la plateforme.