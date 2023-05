La thèse Cifre en SHS. L'art de la double contrainte

Normal021falsefalsefalseFR / Style Definitions / table. MsoNormalTable {mso-style-name : "Tableau Normal" ; mso-tstyle-rowband-size : 0 ; mso-tstyle-colband-size : 0 ; mso-style-noshow : yes ; mso-style-priority : 99 ; mso-style-parent : "" ; mso-padding-alt : 0cm 5. 4pt 0cm 5. 4pt ; mso-para-margin : 0cm ; mso-para-margin-bottom : . 0001pt ; mso-pagination : widow-orphan ; mso-hyphenate : none ; font-size : 12. 0pt ; font-family : "Calibri", sans-serif ; mso-ascii-font-family : Calibri ; mso-ascii-theme-font : minor-latin ; mso-hansi-font-family : Calibri ; mso-hansi-theme-font : minor-latin ; mso-bidi-font-family : Calibri ; mso-bidi-theme-font : minor-bidi ; mso-fareast-language : EN-US ; } L'ouvrage permet de mieux comprendre les enjeux, difficultés, opportunités d'une recherche doctorale sous Convention industrielle de formation par la recherche (Cifre) tout en offrant des éléments pour mener sa thèse dans ce contexte. Les thèses en sciences humaines et sociales sous Convention industrielles de formation par la recherche (Cifre) se développent ces dernières années. Cet ouvrage propose, grâce à des retours sur enquêtes en sciences humaines et sociales, une analyse de la posture de double contrainte et de double socialisation du doctorant entre le monde académique et le monde professionnel. Au-delà de la particularité des contributions présentées, l'ouvrage permet de mieux comprendre les enjeux, difficultés, opportunités de ce type de recherche doctorale tout en offrant des éléments pour mener sa thèse dans ce contexte.