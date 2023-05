La fille du médecin d'Aushchwitz

Dans la Pologne occupée par les nazis, Sofia ne peut plus regarder son père dans les yeux. Il vient de conclure un sinistre marché avec les SS en acceptant de travailler comme médecin à Auschwitz. En échange, sa femme et sa fille, qui sont de confession juive, auront la vie sauve. Un jour, Sofia aperçoit des prisonniers envoyés depuis le camp pour travailler dans la ferme familiale. Parmi eux, il y a Isaac, un garçon de 18 ans, le même âge que Sofia. Du lever au coucher du soleil, il laboure la terre, au milieu des coups de feu qui déchirent la campagne. Le jeune homme est terrorisé et pense que chaque jour sera le dernier. Alors quand Isaac voit Sofia, une belle jeune fille aux cheveux bruns, cela ressemble à un rêve. Peu à peu, en secret, ils se rapprochent et Sofia promet de tout faire pour l'aider à survivre. Mais dans une époque où le quotidien est un cauchemar, les bonnes intentions ne suffisent pas...