Faire de son écoanxiété un moteur de changement

Si les bouleversements écologiques en cours altèrent notre bien-être et notre santé, ils peuvent également nous donner envie de nous engager et d'agir. Inquiétude, découragement ou sentiment d'impuissance et de perte de sens côtoient l'énergie, l'espérance et le courage d'aspirer à un monde plus juste. Autant de marqueurs de l'éco-anxiété, ou solastalgie. Alice Desbiolles décrypte les mécanismes psychologiques et sociétaux qui sous-tendent cette lucidité et nous propose des solutions concrètes pour la transformer en philosophie de vie et en levier d'action. Invitation à repenser nos manières d'être, ce livre expose avec lucidité et sensibilité les moyens de vaincre la résignation qui nous guette. Il donne des clés pour passer de la déploration à l'action.