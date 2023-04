L'Inconscient freudien. Y a-t-il quelque chose à sauver ?

Les neurosciences cherchent à mettre en relation le psychisme avec le fonctionnement cérébral et s'intéressent aux processus inconscients. Dans ce cadre, on ne peut ignorer le travail précurseur de Freud. Comment reformuler le concept de refoulement à la lumière de ce que l'on sait sur la mémoire ? Que disent les neurosciences sur la construction du moi ? Le concept de psychose élaboré par Freud, et développé par l'école lacanienne, est-il encore pertinent pour aborder les maladies neurodéveloppementales, comme la schizophrénie et l'autisme, quand les progrès de l'imagerie cérébrale et de la génétique montrent que des troubles affectant certains réseaux neuronaux sont à l'oeuvre ? Cette confrontation nécessaire permet de mesurer le champ des connaissances ouvert par Freud, mais aussi de remettre à jour certains concepts fondateurs.