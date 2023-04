Les grandes lois de l'univers. De la gravitation aux particules quantiques

Que sont l'espace et le temps ? Comment comprendre la chute des corps et le mouvement des astres ? Que verrait-on aux abords d'un trou noir ? Accessible, concis et richement illustré (45 illustrations au noir en accompagnement du texte + 10 doubles pages illustrées en quadri sur des grands concepts et notions clés). Ce livre nous explique les quand, comment et pourquoi de l'univers. Une approche didactique pour partir à la découverte des plus grandes théories de la physique moderne : la relativité générale et la physique quantique qui constituent aujourd'hui les deux piliers sur lesquels repose notre compréhension de l'univers.