Katsu! Tome 2

Takamichi Kimoto, élève en seconde au lycée Asakura, est un ami d'enfance de Catsuki. Pour respecter une promesse qu'ils se sont faite autrefois, ils décident de s'affronter à la régulière dans un match de boxe. Bien décidé à l'emporter, et désireuse de rivaliser physiquement avec les garçons, Catsuki fait appel à Rabbit Sakaguchi, ex-boxeur professionnel invaincu en 22 matchs et accessoirement père de Katsuki, pour lui faire suivre un entraînement de haut niveau. Cependant, alors que la confrontation avec Kimoto approche, Catsuki effectue un dernier test et affronte Katsuki, mais tout ne se passe pas comme prévu ? !