Mission : Cuba

Malko parcourut une partie du cimetière sans apercevoir Joaquim le fossoyeur qui fonçait sur lui d'une démarche de fauve, sa longue machette à la main, un rictus haineux découvrant ses dents blanches. Malko sentit le sang se glacer dans son cerveau. La machette brandie, Joaquim chargea avec un grognement sauvage, bien décidé à le décapiter. Lee Dickson, chef de la station de La CIA à la Havane, est informé que le leader, Fidèle Castro, est au plus mal. Langley, veut organiser une succession plus humaine à ce régime qui oscille entre Ubu et Kafka. Malko est chargé de contacter des opposants au régime qui pourraient faire la transition. Il devra se méfier car dans cette expérience communiste sous les tropiques, tout le monde espionne tout le monde.