60 micro-aventures en France

60 idées de micro-aventures au départ de Paris, Lyon et Marseille pour s'affranchir du tourisme de masse, pour vivre des expériences dans la nature, hors des sentiers battus, qui ont un minimum d'impact sur la planète. Aventures dépaysantes et sportives garanties ! Vous voulez vous évader le temps d'un week-end tout en satisfaisant votre âme d'aventurier, et sans pour autant vous rendre aux confins de la forêt amazonienne ? Que vous soyez seul, en couple, entre amis ou avec vos bambins, vous trouverez forcément l'inspiration parmi ces idées de micro-aventures au départ de Paris, Lyon, Marseille ! Exit la rando classique, voilà soixante prétextes pour sortir de votre zone de confort sans vous casser la tête, ni avoir les capacités physique de Mike Horn : faire le tour de Paris par la ceinture verte, descendre la Saône en kayak, faire de l'escalade dans les Goudes, dormir à la belle étoile dans la forêt de Fontainebleau, suivre l'itinéraire de via corda du Trou Souffleur à La Ciotat, rejoindre le mont Saint-Michel depuis Paris à vélo, traverser le massif du Vercors en ski de randonnée nordique, parcourir la montagne de la Sainte-Victoire en VTT, découvrir le littoral urbain marseillais en paddle... Sautez dans un train et accordez-vous le temps de vivre un mini-trip, une aventure extraordinaire et dépaysante tout en vous reconnectant à la nature avec simplicité. Promis, vos lundis matin ne seront plus jamais les mêmes !