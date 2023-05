Petit Futé Bulgarie. Edition 2023

La Bulgarie est une des filles chéries des Balkans. Elle a une longue tradition de tourisme balnéaire et thermal, un passé historique et artistique riche et cette fameuse réputation d'être, entre autres envahisseurs, le pays des " bougres ". Il faut découvrir l'hospitalité et la gentillesse des Bulgares, la beauté des paysages en s'éloignant des plages, certes charmantes, mais parfois trop fréquentées, pour mesurer l'ampleur du changement à l'oeuvre pour rattraper des années d'économie dirigiste et constater une ouverture nouvelle.