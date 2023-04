J'ai lu des tas d'expériences de violence au travail, de mise au placard, d'humiliations gratuites [...] mais cette fois-ci, c'est moi qui me retrouve seule à la sortie de ce rendez-vous professionnel qui s'assimile à une mise à mort. Victime de violence morale au travail, Véronique Mousillat dépeint dans un récit touchant et authentique, les humiliations répétées, les valeurs bafouées, l'isolement, les blessures qui refusent de se refermer, la stigmatisation, et la solitude devant l'absurde. Au-delà de son histoire intime, elle questionne également les dérives d'un management hospitalier technocratique et vide de sens. Plus qu'un témoignage, c'est une véritable recherche de vérité et d'humanité alliée à un besoin de se reconnecter à soi. Réversibilité propose un éclairage sur le mal-être professionnel, un enjeu sociétal majeur de notre époque.