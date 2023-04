Construisez votre tiny house et changez de vie ! Adaptable, économique et éco-responsable

Vous désirez avoir un "chez-vous" qui vous corresponde parfaitement ? Suivre un mode de vie plus respectueux et sensé ? Et même pouvoir déplacer votre maison pour être libre ? Le monde de la tiny house est fait pour vous ! Alors qu'acheter une tiny house nécessite un budget considérable, pourquoi ne pas envisager de la construire vous-même ? Geoffrey Celard, architecte d'intérieur et concepteur de La Cabane - Mini Habitat, vous partage toute son expérience pour vous lancer dans l'aventure. Dans ce guide ultra-illustré et pédagogique, il détaille chaque étape, accompagnée de plans et des photos de son chantier, de la conception sur papier à la construction : ossature, isolation, étanchéité, menuiseries, électricité, chauffage, ventilation, bardage, parements, ameublement et conseils pratiques !