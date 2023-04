Le Sad Ghost Club. Tome 1. Trouve ta famille d'âme

Vous êtes-vous déjà senti·e seul·e ou anxieux·euse ? Comme si vous n'aviez votre place nulle part et que vous étiez... invisible ? Trouvez votre famille d'âme avec le Sad Ghost Club ! C'est l'histoire d'un de ces jours - un jour si mauvais que vous ne pouvez pas sortir de votre lit et, si vous y arrivez, vous le regrettez instantanément. Mais même les pires journées peuvent vous surprendre. Lorsqu'un fantôme triste, seul, aperçoit un autre fantôme lors d'une fête à laquelle il ne voulait pas vraiment aller, il décide de lui parler. C'est à partir de ce moment que tout change pour eux. Parce que cette nuit-là, ils créent le Sad Ghost Club - une société secrète pour les personnes anxieuses, un club pour tous ceux et toutes celles qui ont du mal à trouver leur place dans le monde.