On ne t'oubliera jamais. Faire le deuil de son chien

La disparition d'un animal de compagnie n'est pas anodine, car un chien ou un chat fait partie de la famille et laissera une trace dans son histoire. La peine ressentie est souvent cachée de peur de paraître trop sensible, voire enfantin. Or, elle est profonde et c'est souvent un véritable travail de deuil qui doit être réalisé. Sandrine Nataf-Otsmane, comportementaliste animal, propose une approche du deuil empathique : Comment laisser toute sa place à son chagrin et le partager ; Faire face au départ de son compagnon en cas de maladie, d'accident, de vieillesseAider les enfants à passer le cap ; Etablir un testament ; Préparer les obsèques de son animal (incinération ou enterrement) ; Trouver un tuteur de résilience ; Accueillir un nouveau compagnon. Autant de questions graves et profondément sensibles enfin mises en lumière.