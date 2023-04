Via Ferrata. 30 parcours haut perchés en Suisse

Partez à l'assaut de 30 des plus belles via ferrata suisses ! Destiné aux débutants comme aux amateurs de via ferrata, ce guide pratique vous propose 30 parcours dans les Alpes suisses. L'accès aux voies et le niveau de difficulté sont indiqués pour chaque itinéraire, ainsi que des conseils adaptés pour se lancer, de la préparation à l'équipement, en passant par la connaissance des règles de base. Alors, prêts à escalader des parois, traverser des ponts suspendus, explorer des grottes, vous cramponner à des échelles et surtout, profiter de la vue à couper le souffle une fois parvenus au sommet ? Faites le plein d'adrénaline et d'aventure en toute sécurité !