A l'éclosion de ses oeufs, maman cane découvre avec surprise qu'un de ses petits ne ressemble pas aux autres. Grand bec, pelage gris, grosses pattes... ce caneton est différent, c'est vrai, mais maman cane l'aime tout autant ! Pourtant, très vite, les autres canetons se mettent à se moquer de lui. Ils l'appellent le "vilain petit canard" et lui donnent des coups de bec. Triste et apeuré, le petit animal s'enfuit et décide de ne plus jamais se montrer. Recueilli par un fermier, le "vilain petit canard" grandit bien à l'abri. Jusqu'au jour où, de retour au bord de l'étang, il voit, dans son reflet, qu'il n'est plus un caneton mais un cygne magnifique ! Un conte classique à lire dès le plus jeune âge "Le Vilain Petit Canard" est un conte très populaire de Hans Christian Andersen, sur la différence et l'acceptation de soi. Il est ici proposé dans une version modernisée, raccourcie et accompagné d'illustrations douces et colorées. Les tout-petits dès 1 an prendront plaisir à écouter ce joli conte aux grandes valeurs. Un livre facile à manipuler Les tout-petits se saisiront avec bonheur de ce livre tout-carton grand format, à la fabrication solide.