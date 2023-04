Nine a un chat, un chien et un petit frère, mais elle s'ennuie. Alors un jour, elle plante une petite graine dans un peu de terre. La graine se transforme en pousse qui grandit, grandit, grandit ! Nine lui raconte des histoires, lui donne de l'eau et, tous les jeudis, la nourrit de ses restes de spaghettis boulettes. Comme la plante apprécie de plus en plus les spaghettis, Nine décide de l'appeler Nouille. Gare à vous, chat, chien et même petit frère : Nouille a un sacré appétit ! Un album fantasque et impertinent Une plante qui aime qu'on lui raconte des histoires en faisant toutes les voix et qui se nourrit de spaghettis boulettes : voici l'univers fantasque de "Nine et Nouille" ! Avec un humour féroce sans jamais être méchant, Emilie Chazerand signe une histoire qui fera rire petits et grands. Un album sans parent pour laisser libre cours à l'imagination des enfants Nine s'ennuie... et c'est le début d'une incroyable aventure ! Entourée de son chat, de son chien et de son petit frère, Nine agit comme bon lui semble et sans se tromper, sans parent pour la guider... ou la gronder. Un texte et des images à hauteur d'enfant, pour un album à l'imaginaire débordant ! Deux pointures de la littérature jeunesse réunies pour donner vie à Nine et Nouille Emilie Chazerand et Thomas Baas forment un duo autrice-illustrateur de haut niveau, dont les univers se répondent parfaitement.