Le petit carnet de l'écrivain

Vous avez l'envie d'écrire, les projets en cours s'accumulent dans vos tiroirs, mais vous ne parvenez pas à les finaliser ? Vous souhaitez développer vos univers et consolider leur construction ? Vous avez pour projet de soumettre votre manuscrit à des maisons d'édition ? Autrice éditée par plusieurs maisons d'édition, Adeline Dias vous offre aujourd'hui tous ses secrets pour réaliser votre rêve ! Forte de son expérience et de ses nombreux romans publiés, Adeline vous livre tous ses conseils pour vous accompagner de l'étape d'écriture jusqu'à la publication. Elle est épaulée dans ce projet par les éditions Bookmark, riches de bientôt dix ans dans l'édition de romances en tous genres, afin de vous aider à comprendre le monde nébuleux de l'édition et à concrétiser votre envie de publication. Un petit guide pratique à griffonner, raturer, et à offrir aux auteur·ice·s en herbe comme confirmé·e·s ! Adeline Dias a grandi entourée de livres, mais c'est au lycée qu'elle a passé le cap du premier manuscrit. Repérée par un éditeur suite aux histoires qu'elle publiait sur son blog, Adeline voit son premier roman paraître alors même qu'elle n'a pas encore obtenu son diplôme d'infirmière ! Elle publie alors plus d'une dizaine de romans, dont Un papa pour Noël et En quête de toi aux éditions Bookmark, tout en menant à bien sa carrière paramédicale et sa vie de famille.