Nos violences

Lou est une jeune manifestante passée "casseuse". Les flics, elle leur fait la guerre, ce sont ses ennemis, des anonymes incarnant le pouvoir oppresseur honni. Mais lors d'une manifestation, elle se retrouve nez à nez avec un CRS qu'elle connaît, à savoir le voisin qu'elle croise régulièrement depuis l'enfance. Elle s'interroge : qu'est-ce qui finalement justifie, légitime, l'emploi de la violence ? Camp du bien versus camp du mal, est-ce aussi simple ? Un sujet brûlant - celui des violences policières et du lien distendu entre citoyens et forces de l'ordre - abordé ici sans manichéisme, par le truchement du regard et de la voix d'une jeune militante.