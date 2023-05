Hop ! Des défis pour explorer ta créativité

Transforme ta chambre, écris un livre à plusieurs, fais tourner ton carnet d'amitié, lance-toi dans un vlog, crée ton bullet journal, pars à la conquête de ton style... Autant de défis enthousiasmants et épanouissants à destination des collégien. nes ! La youtubeuse à l'optimisme contagieux Elise Francisse prend la plume et les pinceaux pour embarquer les préados dans son univers coloré et fantaisiste. De son ton aussi drôle que bienveillant, elle distille des conseils pratiques pour démontrer à qui veut que la créativité est à portée de toutes les mains et comment en faire un outil d'empouvoirement et de réjouissance quotidien. On peut s'en servir pour transformer son environnement et s'y sentir bien, pour se procurer de la joie ou en donner à ses proches, pour construire des projets à plusieurs ou apprendre à mieux se connaître. Un livre d'activités testé et approuvé par des collégiens... et leurs parents, bien contents de les voir lâcher leur téléphone et s'épanouir dans ces défis créatifs.