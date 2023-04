Meurtre & moustaches

Oyster Cove, petite station balnéaire dans le Maine, s'apprête à célébrer son 250e anniversaire. Josie Waters espère bien redorer l'image de sa maison d'hôtes, si tant est qu'elle parvienne à améliorer ses talents de cuisinière, et à faire oublier qu'un mort a été découvert chez elle il y a quelques semaines... Lors de ce week-end spécial, elle reçoit l'illustre famille Biddeford. Bien que ses membres soient plus fantasques les uns que les autres, tout se déroule à merveille, jusqu'à ce qu'un squelette vieux de trois cents ans s'invite à la fête. Il s'agirait de Jedediah Biddeford, un ancêtre qui aurait, selon la légende, enterré un trésor. Qui croirait des balivernes pareilles ? Mais quand le corps du fils Biddeford est retrouvé dans le jardin, la donne change, et Josie pourra compter sur le flair de Nero et Marlowe, les deux chats de la guesthouse, pour trouver le tueur... Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Santiago Artozqui. A propos de l'autrice Leighann Dobbs a été ingénieure-développeuse pendant vingt ans avant de commencer à écrire des cosy-mysteries. Elle vit dans le New Hampshire avec son époux. " Une enquête tout en légèreté. " Magazine L'amour des livres