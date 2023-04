Trottoirs. Une approche diagonale de l'économie des villes

" Trottoir " est un mot si courant que tous les petits enfants savent ce qu'il désigne et que la plupart des habitants des villes marchent dessus plusieurs fois par jour. Pourtant, il existe à peine d'un point de vue juridique, les urbanistes lui préfèrent la notion d'" espace public ", moins associé à la prostitution et à la vie dans la rue, et les " rez-de-chaussée ", qui sont le plus souvent des " rez-detrottoir ", effacent jusqu'à son nom. Il est aujourd'hui urgent de reconnaître toute la valeur de cet espace qui se raréfie sous l'effet des transitions numérique, écologique et sociétale – il est par exemple de plus en plus convoité par les opérateurs de trottinettes électriques, livreurs de colis, fontaines rafraichissantes, points de collecte de déchets, etc., sans oublier les piétons et les riverains. Entre public et privé, entre marchand et non marchand, le trottoir cristallise ainsi les principaux changements à l'oeuvre dans la ville, et les " batailles du trottoir " qui se multiplient sont plus largement l'écho des débats sur le futur des villes.