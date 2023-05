Ikiro, jeune étudiant en architecture de l'université de Tokyo tombe follement amoureux de Midori, une jeune femme dont il sera passionnément épris, par-delà le temps et l'espace. Débute alors un voyage à la lisière entre deux mondes, guidé par le chat Pumpkin. Quotidien et merveilleux se mêleront dans cette histoire d'amour vertigineuse. Un hommage à un Japon magique, peuplé de yokaïs et d'animaux bavards. Est-ce que la passion des deux amoureux triomphera de la frontière entre le réel et le rêve ?