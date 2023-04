Le Mystère de la balle perdue

En ce jeudi ordinaire, le Murder Club du village retraite de Coopers Chase échafaude le plan de bataille d'une nouvelle enquête. La plus solaire de ces quatre détectives octogénaires, Joyce, a jeté son dévolu sur un étonnant dossier : le meurtre présumé, il y a dix ans, d'une journaliste dénonçant une fraude fiscale. Un présentateur télévisé local pourrait détenir des informations et si, pour l'approcher, Ron, l'ancien syndicaliste, doit passer à la télévision, qu'à cela ne tienne ! Même Elizabeth, l'ex-espionne, sera là pour le soutenir, malgré l'odieux chantage dont elle est victime : tuer, ou être tuée... Pendant qu'elle se débat avec sa conscience (et une arme à feu), le Murder Club se montre plus entreprenant que jamais. Mais pour attraper le meurtrier et sortir Elizabeth de ce mauvais pas, ils auront besoin de toute l'aide possible.