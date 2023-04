Des hommes, des trajectoires et des destins. Ils se croisent, s'apprivoisent, s'aiment ou se rejettent au gré de leurs collisions. Mais, toujours, l'univers les ramène les uns vers les autres. Qu'ils soient soldat, guerrier, créature fantastique ou simple jardinier, qu'ils conjuguent leur histoire au passé ou au futur, il est des lois cosmiques immuables. Celle de l'attirance en est une. Celle de l'évidence encore une autre. Et s'il est possible de fuir la première, la deuxième est bien plus difficile à ignorer. Alors, asseyez-vous et laissez tous ces hommes vous raconter comment ils ont essayé de défier le destin. Et comment ils se sont tous royalement plantés, pour finir par rendre les armes face à une rencontre.