La création collaborative. Une méthodologie pour concevoir et créer en équipe

Travailler à plusieurs est loin d'être simple. Tensions, incompréhension et frustration sont souvent au programme. Ce guide pratique présente un système flexible, permettant à une équipe de faire front commun et de mener plus facilement des processus créatifs. Avec la méthodologie proposée par l'auteur, le lecteur découvrira les cinq modèles ou phases de travail de tout projet créatif, symbolisés par des formes simples (cercle, carré, étoile, triangle ouvert et triangle fermé). Il se familiarisera avec les types de sessions créatives les plus courants. Enfin, il apprendra à identifier et résoudre les principaux problèmes rencontrés lorsque l'on cherche des idées en équipe. Cet ouvrage accompagnera les professionnels de la création, les membres d'agence ou de studio de conception, ainsi que les formateurs et animateurs spécialisés en design. Grâce à cette méthodologie, tous les membres d'une équipe créative seront sur la même longueur d'onde tout au long du processus de conception.