Cessez de culpabiliser

De quoi parle-t-on quand on évoque la culpabilité ? En quoi la culpabilité peut-elle t'empêcher d'avancer et comment se transmet-elle ? Quels sont les conseils pour passer de la culpabilité à la responsabilité ? Pauline Frieiermuth, psychopraticienne te donne les définitions et clés nécessaires pour comprendre cette culpabilité qui peut t'enfermer et t'empêcher de vivre. Grâce à de nombreux exercices pratiques, ce guide t'apprend à dire NON sans culpabiliser, à faire la part des choses et enfin assumer ses choix. Le guide INDISPENSABLE pour prendre conscience de ses comportements et trouver un équilibre.