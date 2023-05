Ours Tome 3 : L'Alliance des Traîtes

Le terrible Ragnor et son armée se sont associés au plus grand savant Mord-Lune pour attaquer simultanément tous les clans. Les Purs se retrouvent alors trahis par leurs alliés et contraints à fuir. Face à l'alliance des traîtres, les clans n'ont qu'une issue : s'unir et gagner la plus grande des guerres jamais combattue par les Ursiniens. Les humains ont alors un choix à faire : aider les Ours qu'ils ont appris à découvrir et apprécier, ou alors les trahir, pour la survie de leur espèce.