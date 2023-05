Les enfants du silence

Il faut avant tout savoir que les événements racontés dans ce roman sont vrais. Ils ont réellement eu lieu. Lorsque Inho arrive dans cette petite ville coréenne noyée dans le brouillard, il a un mauvais pressentiment. Il vient d'être nommé professeur dans une école privée et rien ne le destinait au combat qu'il va devoir y mener pour faire éclater la vérité. Ce que découvre rapidement Inho, c'est que les élèves de cette institution sont victimes de sévices et d'abus sexuels depuis plusieurs années, avec la complicité de membres de la police et des autorités locales. Ces enfants sont d'autant plus réduits au silence qu'ils sont atteints de surdité. Face à la puissance et au mépris de ceux qui détiennent le pouvoir, la solidarité, le courage, l'obstination seront-ils suffisants pour que justice soit rendue ? Gong Ji-young est une écrivaine profondément convaincue que les livres peuvent changer le monde. Et parfois en effet ils y arrivent. Ce roman poignant a provoqué un séisme dans la société coréenne et une nouvelle loi a été votée, qui durcit les peines pour les auteurs d'agressions sexuelles sur les mineurs et les handicapés".