Eucharistie, source d'espérance

Maria Teresa Carloni, morte en 1983, est une étonnante figure de l'Eglise au XXe siècle. Convertie à 32 ans, elle répondit à un appel mystique du Christ à le suivre dans sa Passion. Bouleversée par la persécution des croyants derrière le Rideau de fer, elle offrit pour eux sa vie et devient apôtre de l'Eglise persécutée. Son secret réside dans une "âme eucharistique" , façonnée par Jésus, la Vierge Marie, et sa participation aux souffrances de ceux qui, dans la persécution, sont crucifiés avec le Christ. Vie mystique et apostolat concret s'unissent en elle, soutenue dans sa mission par tous les papes de Pie XII à Jean-Paul II. Dans un monde revenu des illusions et qui retourne au tragique, les méditations de ce livre font partager ce qu'est une vie "eucharistique" : suivre et s'associer au Christ dans son mystère pascal de croix et de résurrection, source de toute espérance.