Rendez-vous en terres cultivées. Balade au coeur de la campagne

En France, plus d'un million de kilomètres de chemins ruraux et de voies communales, ainsi qu'environ 180 000 kilomètres de sentiers balisés, traversent 200 millions d'hectares de terres cultivées. Ce sont autant de lieux où agriculteurs, promeneurs et randonneurs ont l'occasion de se côtoyer, voire de se rencontrer. Pourtant, ces campagnes que nous parcourons si régulièrement, les connaissons-nous vraiment ? Combien de fois nous sommes-nous demandé ce qui poussait dans ces champs ? Comment se déroulait la vie de ces paisibles troupeaux ? Quel était cet oiseau chantant dans la haie ? Cette fleur au milieu de la prairie ? Ce que faisait cet agriculteur sur son tracteur ? Voici un ouvrage qui nous dit tout sur les paysages ruraux qui nous entourent, en vous présentant leurs milieux et leurs habitants, mais aussi leur histoire et leur évolution. Une véritable immersion dans nos campagnes ! Une visite guidée de nos terres cultivées pédagogique et pleine de surprises. Une mine d'informations pour découvrir, apprécier, comprendre. Plus de 800 photographies qui illustrent les richesses et beautés de la ruralité.