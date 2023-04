L'analyse de texte littéraire. Principes et pratiques

Les études littéraires sont un choix du coeur. Aussi causent-elles une éprouvante frustration lorsque l'amour de la littérature et le sérieux dans le travail ne suffisent pas pour obtenir la réussite et l'épanouissement espérés. C'est que les efforts sont généralement mal orientés, et que de lourds malentendus empêchent une mise en oeuvre efficace des consignes et des recommandations. Comment montrer ses connaissances sans répéter le cours ? Comment éviter la paraphrase sans être hors sujet ? Comment éviter les répétitions sans tomber dans l'impropriété ? Comment donner une interprétation personnelle sans trahir le texte ? Autant de dilemmes qui arrêtent l'élan de la pensée. Pour combattre ces paralysies, la présente méthode mise sur les relations qui sont en jeu. Avant d'être un pensum destiné à nourrir une évaluation, l'analyse de texte consiste à partager, en toute rigueur et vérité, cette expérience sensible et intellectuelle si humaine qu'est la rencontre de la parole de l'autre. Hélène Ostrowiecki Bah, maîtresse de conférences à l'Université Gustave Eiffel, est normalienne, agrégée de lettres classiques. Elle a également exercé comme consultante en entreprise et psychanalyste.