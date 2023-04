La compilation. Platon, Aristote, Descartes, Spinoza, Kant, Hegel, Nietzsche, Bourdieu, Foucault

L'idée de cette collection, dont l'objectif est de pouvoir faciliter l'accès à la pensée d'un philosophe, est de pouvoir partir d'une cinquantaine de citations, dans le cadre d'une présentation par thèmes, pour développer un aspect de l'oeuvre. Plus précisément, c'est un parti pris méthodologique qui vise à ancrer la réflexion à partir du texte lui-même, sans se réduire à un dictionnaire de citations. Il s'agit bien plutôt de considérer la citation comme un point de départ extrait d'un passage précis et inscrit dans un déroulé argumenté, rigoureux et cohérent de la réflexion d'un auteur. Pour cette compilation, le choix a été fait de pouvoir sélectionner un nombre réduit d'auteurs permettant de traverser l'histoire des idées, de l'antiquité à l'époque contemporaine. Ainsi, le lecteur pourra retrouver dans un seul volume les études sur Platon, Aristote, Descartes, Spinoza, Kant, Hegel, Nietzsche, Bourdieu et Foucault. L'ordre de lecture de ces penseurs sera celui du lecteur lui-même, selon ses centres d'intérêts, ses connaissances et sa curiosité.