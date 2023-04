La dissertation de philosophie. Méthodologie, notions et problèmes

Déconcertants, les sujets de dissertation ou de leçon le sont par nature. Il appartient en effet au questionnement philosophique de susciter l'étonnement et de rompre avec les fausses évidences et ainsi de vivifier l'exercice de la réflexion. Mais si ces sujets s'avèrent souvent déroutants sur le fond, ils peuvent l'être également dans la forme. Ainsi en va-t-il tout particulièrement des libellés de sujet qui se bornent à l'énoncé d'une simple notion, d'un couple de notions ou, parfois, d'une triade de notions. Comment en effet aborder et traiter de tels sujets qui pourraient tout d'abord sembler inviter à développer une simple exposition de connaissances et échapper ainsi à l'exigence fondamentale de l'interrogation et de la problématisation ? Cet ouvrage se propose d'identifier et d'affronter cette difficulté spécifique autant que redoutée à laquelle tout étudiant ne manque pas d'être confronté. Des exemples précis permettent en ce sens d'accompagner et de faciliter ce travail tout à fait singulier. Il s'attache notamment à donner à comprendre et à illustrer l'usage véritablement adéquat qu'il convient de faire des sujets de type notionnel, sans omettre pour autant de prendre en considération les sujets-questions. Laurent Dechezleprêtre, agrégé de philosophie, est professeur honoraire au lycée Hoche (Versailles). Il a également été chargé d'inspection et de formation dans l'académie de Versailles. Il est l'auteur de "Maîtriser la dissertation et l'explication de texte. La construction de la réflexion philosophique", ouvrage publié aux Editions Ellipses en 2021.