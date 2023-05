Secrets des villas du Cap d'Antibes

Nathalie Aguado lève le rideau sur un écrin de verdure à la fois mythique et fascinant. Entourées par la Grande Bleue, les somptueuses villas du Cap d'Antibes livrent leurs secrets et se découvrent une à une dans ce beau livre documenté. Des résidences les plus anciennes ayant appartenu aux Antibois, comme l'Héloïse, aux palais et châteaux des années 1920 et 30, le Cap reste intimement lié à un certain chic aristocratique, glamour et cosmopolite.