Grands enjeux contemporains. Institutions, économie, société. Quel avenir pour le XXIe siècle ?

Pour chaque sujet abordé, une fiche présente de façon précise les faits, leur analyse et les évolutions possibles, qu'elles soient souhaitables ou redoutées. Le but des auteurs est de réussir une synthèse rapide des enjeux en portant l'éclairage sur leur origine et les mécanismes qui gèrent leur devenir. D'une lecture facile, rapide, claire et synthétique, chaque fiche apporte des données incontestées, qu'on peut mémoriser sans effort, puis une réflexion permettant au lecteur de construire sa propre grille de compréhension. Enfin, pour permettre de s'entraîner, un sujet est proposé, accompagné d'un plan en réponse. En quelques minutes le lecteur maîtrise ainsi suffisamment le sujet pour pouvoir l'enrichir de son point de vue. Gilles JAILLOT (coord.), est énarque, magistrat financier, et enseignant en IEP et facultés de Droit