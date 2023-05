Le Vieil homme et les mouettes

Un récit au coeur de la baie du Mont-Saint-Michel sur les pas d'un pêcheur au mystérieux pouvoir Sur la ligne d'horizon se découpe la silhouette maigre d'un vieil homme pas tout à fait comme les autres. Car derrière lui, à la manière d'un cerf-volant, tournoient en permanence des dizaines de mouettes. Solitaire et mystérieux, personne n'ose l'approcher malgré des yeux si doux et si clairs que le ciel et l'estran semblent s'y refléter. Ce vieil homme taiseux, c'est Merlin Lechanteur. Un nom fantastique qui dissimule une personnalité tout aussi énigmatique... Qui peut-il bien être ? Quels pouvoirs cache-t-il sous sa casquette ? Et quel secret partage-t-il avec les mouettes ? Dans un paysage surplombé par l'ombre majestueuse du Mont-Saint-Michel vit cet intriguant dompteur d'oiseaux. Emerveillé par ce personnage depuis toujours, un petit garçon devenu grand, va tenter, enfin, d'obtenir des réponses à toutes ses questions.